KUŞADASI'NDA 'MİLLİ PARK CİĞERİMİZ YANMASIN' İMZA KAMPANYASI

METEOROLOJİ'nin sıcak hava uyarısı üzerine 5 gün önce ziyarete kapatılan Aydın'ın Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Valilik Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı'yla bugün tekrar ziyarete açılması Kuşadalıları tedirgin etti. Kuşadası'ndaki 40 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ortak açıklama yapılıp, 'Milli Park Ciğerimiz Yanmasın' adı altında imza kampanyası başlatıldı.

Meteorolojinin yangın riski uyarısı üzerine 5 gün önce ziyarete kapatılan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı, bugün tekrar ziyarete açıldı. Üç gün önce 20 kilometre mesafedeki Söke'de bir orman yangını yaşanmasına rağmen Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'nın Aydın Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı'yla tekrar ziyarete açılması bölge sakinlerini, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri ve turizmcileri kaygılandırdı. Avrupa Konseyi tarafından 'Flora Biogenetik Rezerv Alanı' ilan edilen Milli Parkı için daha güçlü önlemler alınması gerekirken tekrar ziyarete açılmasının 'para kazanma odaklı' olduğu ileri sürüldü.Kuşadası'ndaki 40 STK tarafından yapılan ortak açıklamada, "Sıcak hava dalgasıyla birlikte hemen her gün bir köşede çıkan orman yangınları hepimizi üzüyor. Üç gün önce Söke Argavlı yangını tehlikenin ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösteriyor. Günde yaklaşık 8-10 bin ziyaretçinin ve aracın girdiği Milli Park büyük yangın riski taşıyor. Kontrolü mümkün olmayan binlerce kişi arasından bir kişinin ihmali ve bir sigara izmariti bile doğa harikası Milli Parkı yok edebilir" denildi.Açıklamada Meteoroloji'nin hafta sonunda batı bölgelerinde sıcaklığın 45 dereceyi bulacağı ve bu durumun yangın riskini artıracağı şeklindeki uyarısını da hatırlatılıp, Milli Park'ın yangın tehlikesinden korunması için, günübirlik alanlara görevli ve yetkili kişi ve araçlar haricinde, ziyaretçi ve araç girişlerine yasaklanmasını talep edildi. Ayrıca Milli Park'ın ziyarete kapatılması için "Milli Park Ciğerimiz Yanmasın' adı altında kent genelinde oluşturulan noktalarda 3 gün sürecek imza kampanyası başlatıldı.

MİLLİ PARKTAN AÇIKLAMA: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Milli Park Müdürlüğü ise tepkiler üzerine sosyal medya hesabından Milli Park için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurulup, "Unutmayın, Milli Parkımızı korumanın en güçlü yöntemi, onu sevenlerine emanet etmektir. Milli Parkı bekçi değil sevgi korur" denildi.Milli Park'ın kamera ve foto kapanlarla takip edildiği de açıklamada belirtildi.

Milli Park için alınan önlemlerden bazıları da açıklamada şöyle sıralandı: "Girişte tam donanımlı itfaiye aracı 24 saat bekletiliyor. Milli Park'ın ulaşım yolları 5 tonluk söndürme tertibatlı su tankeriyle saat başı ıslatılıyor. Günübirlik alanlarda bulunan tesislerde hidrant hattı ve söndürme ekipmanları yer alıyor. Ana ulaşım yolu kenarına 50 metre aralıklarla su dolu 200 kilogramlık ilk müdahale varilleri yerleştirilecek. Park içinde yaya devriyeler görev yapıyor, teknik personel belli aralıklarla denetim yapıyor." (DHA)