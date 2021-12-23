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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi! - Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!

23.12.2021 11:19

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası Türkiye'nin çoğu ilinde görülen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesini de beyaza bürüdü. Çamlıca tepesinde kartpostallık görüntüler oluşurken, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece ve Sarıyer'de kar yağışı etkili oldu. Trafikteki araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Büyük Türk Bayrağı ile masalsı görüntüler oluşturan Çamlıca Camii'nin görüntüsü mest etti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

"İSTANBUL'A KARŞI KAR ÇOK GÜZEL OLDU"

Çamlıca Tepesini gezmeye gelen vatandaşlardan , "Mevsimin ilk karı İstanbul'a yağdı. Güzel görüntüler oluştu. Bizde arkadaşlarla Çamlıca Tepesi'ne hem kahvaltı yapmaya hem de bu manzarayı izlemeye geldik. İstanbul'un manzarasına karşı kar çok güzel oldu. Gerçekten hayranlık oluşturan bir görüntü var" diye konuştu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

SULTANGAZİ'DE BAHÇEYE İNEN ÖĞRENCİLER KAR SEVİNCİ YAŞADI

İstanbul'da kar yağışı Başakşehir'de de etkili olurken, Sultangazi, Küçükçekmece ve Sarıyer'de etkili yağışla beyaza büründü. Sultangazi'de günlerdir kar yağışını bekleyen ve ders arasında bahçeye inen çocuklar kar sevinci yaşadı. Teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında oynadı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

İSTANBUL BOĞAZI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sarıyer'de lapa lapa yağan karın etkisiyle İstanbul Boğazı da beyaza bürünürken, Arnavutköy'de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

"KAR AZ YAĞDI ÇOK OYNAYAMADIK"

Karla oynayan çocuklardan biri," Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara" diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

GÖKTÜRK GÜNE BU GÖRÜNTÜYLE UYANDI

İstanbul Kemerburgaz ve Göktürk'ten gelen görüntüler de Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen kar yağışının etkisini gözler önüne serdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!

Meteoroloji, İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi! - Son Dakika
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