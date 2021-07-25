Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı - Son Dakika

Artvin'de perşembe günü etkili olan sağanak yağışlar, sel ve heyelanlara sebep olarak onlarca binanın yıkılmasına sebep olmuştu. Selin izlerinin yavaş yavaş kapandığı bölge ve çevre illere, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.

ŞİDDETLİ YAĞMURLA BİRLİKTE SEL VE HEYELAN UYARISI

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!" mesajını verdi. Buna göre Salı günü etkisini arttıracak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini azaltmaya başlayacak.

Yine Meteoroloji'nin paylaştığı açıklamada, "Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin edilmektedir" denildi. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.

AFAD ANİ SEL, SU BASKINI VE HEYELANLARA KARŞI UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki açıklamasında şunları ifade etti:

"27 Temmuz'da (Salı) sabah saatlerinden itibaren, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da şiddetli yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."