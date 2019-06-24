Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

58 dakika önce

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı, System.String[]
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli'de 35, Malatya'da 33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.
Sıcak hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranmaları gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:27 Kaynak: AA
Bingöl, Tunceli, Elazığ, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya kayısısı tezgaha indi, kilosu 6-7 liradan satılıyor FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum Son dakika! LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları açıklandı Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:25:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]