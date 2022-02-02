Meteorolojiden Balıkesir için kar uyarısı - Son Dakika

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan Meterolojik Uyarı'da Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde beklenen kar yağışlarına karşı dikkatli olunması istenildi.

Yayınlanan meteorolojik uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre, 03.02.2022 Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir'in Kazdağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin ( Edremit, Havran, Burhaniye, Balya, Savaştepe, Gönen ve İvrindi) yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(Emrah Elmas/İHA)