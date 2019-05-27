Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
1 saat önce
Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:54 Kaynak: AA
, Kars
ve Ardahan
çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara
'nın güneydoğusu, İç Ege
, Göller Yöresi
, Bolu
ve Eskişehir
çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
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