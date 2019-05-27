Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:54 Kaynak: AA
Marmara, Ardahan, Kars, Iğdır, Güncel
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