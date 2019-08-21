Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

4 dakika önce

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]
Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar ülkenin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.
Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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