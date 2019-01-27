Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro, Lice, Eğil, Kulp, Ergani, Çermik ve Çüngüş, Batman'ın Kozluk ve Sason ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksama, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Batman, Diyarbakır, Şırnak, Güncel
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