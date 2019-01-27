Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Diyarbakır
, Batman
ve Şırnak
'ın bazı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Dicle
, Hani
, Kocaköy
, Hazro
, Lice
, Eğil
, Kulp
, Ergani
, Çermik
ve Çüngüş
, Batman'ın Kozluk
ve Sason
ile Şırnak'ın Beytüşşebap
ve Uludere
ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, heyelan, su baskını
, ulaşımda aksama, yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:13 Kaynak: AA
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