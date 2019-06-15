Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

2 saat önce

Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Konya, Denizli, Antalya, Güncel
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