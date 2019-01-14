Meteorolojiden Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
2 saat önce
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
Sakarya
ve Kocaeli
'nin yüksek kesimlerinde, yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Kocaeli'nin (Kartepe
ve Başikele) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba
günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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