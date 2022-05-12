"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi - Son Dakika
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"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

12.05.2022 11:21
"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

"Askeri ve siyasi casusluk" yaptığı iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, tahliyesine karar verildi. Dün gece Sincan Cezaevi'nden salıverildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılanan Gürcan, 29 Kasım 2021'den beri tutukluydu. Mahkeme kararı sonrası Gürcan, dün gece Sincan Cezaevi'nden salıverildi.

SAVCILIK DÜN İTİRAZ ETTİ

"Askeri ve siyasi casusluk" yaptığı iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, mahkemenin tahliye kararının ardından dün gece Sincan Cezaevi'nden salıverildi.

"Askeri ve siyasi casusluk" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlamasıyla yaşam boyu hapis cezası istemiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren DEVA Partili Metin Gürcan dün yapılan duruşmada tahliye edilmişti. Kararın ardından Gürcan dün gece Sincan Cezaevi'nden çıktı.
Gürcan'ın tahliye kararına savcılık dün itiraz etti. Savcılık itirazının Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karara bağlanması bekleniyor.
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Sincan Cezaevi, Metin Gürcan, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi - Son Dakika


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