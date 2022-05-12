"Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, müebbet ve 35 yıla kadar hapisle yargılanan Gürcan, 29 Kasım 2021'den beri tutukluydu. Mahkeme kararı sonrası Gürcan, dün gece Sincan Cezaevi'nden salıverildi.

SAVCILIK DÜN İTİRAZ ETTİ

"Askeri ve siyasi casusluk" yaptığı iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, mahkemenin tahliye kararının ardından dün gece Sincan Cezaevi'nden salıverildi.