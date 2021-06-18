Üye Girişi
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun - Son Dakika

Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun

18.06.2021 15:42

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin TL aldığına yönelik iddialarla gündeme gelen Metin Külünk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İddialar hakkında herhangi bir yorum yapmayan Külünk yalnızca, "Kişilik haklarıma saygı duyun" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar para gönderdiğini söylemişti.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ ŞU AN VEKİL DEĞİL"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu ismin açıklanması için Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek talepte bulunmuştu. Bakan Soylu ise Şentop'u makamında ziyaret etmiş ve yazılı cevabını iletmişti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da konuyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, parayı alan şahsın şu an Meclis'te bulunan vekillerden biri olmadığını ifade etmişti.

KÜLÜNK: HAKLARIMA SAYGI DUYUN

Tartışmalar devam ederken parayı aldığı öne sürülen Metin Külünk'ten de bir değerlendirme geldi. İddialara ilişkin net bir yorum yapmayan Külünk, "Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: BAKAN SOYLU İSİM PAYLAŞMADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Bakan Soylu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum" dedi.

Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun

Süleyman Soylu, Metin Külünk, Sedat Peker, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun - Son Dakika


Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş         
15:09
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
13:53
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 18:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement