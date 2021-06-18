Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun - Son Dakika

10 bin dolar alan siyasetçi kim? Külünk'ten hakkındaki iddialar için tek cümlelik yorum

Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar para gönderdiğini söylemişti.

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ ŞU AN VEKİL DEĞİL"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu ismin açıklanması için Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek talepte bulunmuştu. Bakan Soylu ise Şentop'u makamında ziyaret etmiş ve yazılı cevabını iletmişti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da konuyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, parayı alan şahsın şu an Meclis'te bulunan vekillerden biri olmadığını ifade etmişti.

KÜLÜNK: HAKLARIMA SAYGI DUYUN

Tartışmalar devam ederken parayı aldığı öne sürülen Metin Külünk'ten de bir değerlendirme geldi. İddialara ilişkin net bir yorum yapmayan Külünk, "Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: BAKAN SOYLU İSİM PAYLAŞMADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Bakan Soylu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti ve yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum" dedi.