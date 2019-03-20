Son Dakika Haberleri: Metin Külünk'ten Taş ve Demir Ailesine Ziyaret

Metin Külünk'ten Taş ve Demir Ailesine Ziyaret

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari'de Taş ve Demir ailelerini ziyaret etti.

Metin Külünk'ten Taş ve Demir Ailesine Ziyaret, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari'de Taş ve Demir ailelerini ziyaret etti.

Metin Külünk, beraberindeki AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir ile Dağgöl Mahallesi sakinlerinden Gül Taş ve Adil Demir ile araya geldiler. Seçimlere değinen Metin Külünk, Başkan Vekili Epcim'in seçilmesi halinde Hakkari'de inanılmaz bir değişim ve dönüşümün yaşanacağını, işsizliğin ise önleneceği müjdesini verdi. Hakkari'de iki yıllık süre içerisinde yapılan hizmetlere değinen Külünk, "5 yıl sonra Hakkari'yi kimse tanımayacak" dedi.

Hakkari'nin çok değiştiğini belirten Taş ve Demir aileleri ise, bu hizmetlerin devamını istediklerini ifade ederek, her geçen gün artan işsizliğe acilen bir çözümün bulunmasını istediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Politika
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