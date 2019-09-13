Metin Oktay unutulmadı

Galatasaraylı taraftarlar, efsane futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünde tribünlere pankartlar asıp, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca sarı-kırmızılıların golünden sonra da Metin Oktay'ın ismi anons edildi.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde unutulmadı. Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, 'Taçsız kral Metin Oktay tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' ve 'Seni sevenleri bir kez üzdün! 13.09.1991'pankartları astı.

Taraftar ayrıca Metin Oktay için tezahüratlarda bulundu.Öte yandan stattaki skorboardlardan Metin Oktay'ın eski görüntüleri yayınlandı. Galatasaray'ın attığı golden sonra da Metin Oktay adı anons edildi.

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDAKİ MAÇI 43 BİN 472 KİŞİ İZLEDİ

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 43 bin 472 seyirci izledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Milli aranın ardından lige iyi başlayan sarı-kırmızılıları evinde taraftarları da yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.

Bu müsabakadan önce Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Konyaspor karşılaşmasını da 38 bin 445 kişi takip etmişti.

GALATASARAY, LEVENT ŞAHİN'E EMANET

Galatasaray'da cezalardan dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik heyetin cezalarından dolayı kulübede Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş da cezasından dolayı takımın yanında yer alamadı.

GALATASARAY EVİNDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 38'E ÇIKARDI

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 38 karşılaşmaya çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte evindeki yenilmezliğine devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 38 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Cim Bom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)