Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti - Son Dakika

Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti

04.05.2021 12:01
Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti, System.String[]

Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti"35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız"Serhan TÜRK, İstanbul-DHAGalatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını...

Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti

"35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız"

Serhan TÜRK, İstanbul-DHA

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan'ın vefatından dolayı başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Öztürk yaptıkları başvurunun ardından kendileri açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, "Biz 20 aydır hazırlanıyorduk. Kulübün özellikle ekonomik manada çok ciddi sorunları var. Bu çok uzun bir hazırlık gerektiriyor. Sponsorluklar, finans durumları çok altından kalkılacak gibi değil. Onun için biz 44 kişilik bir ekiple Avrupa'dakileri de sayarsak 35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız" dedi.

Seçimlerin ertelenme ihtimali ile ilgili olarak ise Öztürk, "Bizim seçimimiz 29 Mayıs'ta, rakibimiz Fenerbahçe'nin sanırım 6 Haziran'da. Bu covid koşullarında 1-2 hafta erteleme tabi ki olabilir. Fenerbahçe haziranda yapılıyorsa bizim eylül, ekime aktarılıyorsa bu sadece kötü niyetli planın bir parçasıdır. Tüm ekip arkadaşlarımızın burada olması da bu konuda herkesin ne kadar arzulu, istekli ve inançlı olduğunu gösteriyor. Bu sadece yönetim kurulu üyeleridir. Bu kısıtlama ortamında buraya 44 kişiyi toplayıp sizleri de onları da sıkıntıya sokmak istemedik. Daha güçlü Galatasaray için hazırız" şeklinde konuştu.

Başlangıçta haziran ayı için planladıkları kasa kolaylığının yaklaşık 100 milyon TL civarında olduğunu belirten Metin Öztürk, "İkinci başkanımız (Abdurrahim Albayrak) seçim takvimi açıklandıktan sonra büyük bir nezaketle tüm başkan adaylarını aradı. 'Aman hazırlıksız gelip de Galatasarayımızı sıkıntıya sokmayın' dedi. Onun için yönetim kurulu üyelerimize pamuk eller cebe dedik 200 milyon liraya çıkarttık. Ama şu an gözüküyor ki acil gerekli para 280 milyon lira. inşallah 29 Mayıs'a kadar onu da tamamlayacağız. Galatasarayımızın yüzünü güldüren işlere imza atacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bundan sonra tamamen Galatasaray taraftarının yüzünün güleceği yıllar r bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu adayları şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim (Asil) : Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

Yönetim (yedek) : Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu

Denetim Kurulu (Asil): Cevat Genç, Turgut Şavlı, Cihan Vural

Denetim Kurulu (Yedek):   Kemal Sagun, Merve Deniz Örken, Fabrizio Casaretto

Sicil Kurulu (Asil): Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Ünlüsan, Murat Demircan

Sicil Kurulu (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Zeliha Demir, Berat Uygur

Disiplin Kurulu (Asil): Oğuz Evrenos, Ali Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler Gaye Bumin

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Vedat Gürer, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti
Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti
Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti
Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti

Divan Kurulu, Metin Öztürk, Galatasaray, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı evraklarını Divan Kurulu'na teslim etti - Son Dakika Spor


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