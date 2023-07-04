İzmir'de yürekler ağza geldi: Genç kız, metrelerce yükseklikten atladı - Son Dakika
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İzmir'de yürekler ağza geldi: Genç kız, metrelerce yükseklikten atladı

04.07.2023 22:39

İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli'nin çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Genç kız, şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşerken, hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli'nin çatısından kendisini boşluğu bıraktı. Genç kız, şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşerken, hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Genç kız 33 katlı otelin çatısından kendine boşluğa bıraktı! Şans eseri hayatta kaldı

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Konak'ta bulunan Hilton Oteli'nde meydana geldi. Boş durumdaki otelin çatısına çıkan Azra E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARI 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerince olası bir atlama durumuna karşı sokak içerisinde branda açılırken, yaklaşık 1 buçuk saat ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan Azra E., tüm çabalara rağmen, tedirgin gözlerle olayı takip eden vatandaşların bakışları arasında kendisini 33 katlı otelin çatısından boşluğa bıraktı.

Genç kız 33 katlı otelin çatısından kendine boşluğa bıraktı! Şans eseri hayatta kaldı

BAŞINDAN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

Hastanede tedavi altına alındı. Şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşen Azra E., başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zaman kaybetmeden sağlık ekiplerince ambulansa alınan genç kız, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Azra E.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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