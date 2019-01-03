Son Dakika Haberleri: Metrobüs Vatandaşa Çarptı

Metrobüs Vatandaşa Çarptı

1 saat önce

İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs bir vatandaşa çarptı.

İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs bir vatandaşa çarptı. Şahıs ağır şekilde yaralanırken, seferler aksadı.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metrobüs bir yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kişiye uzun süre kalp masajı yaptı. Yaralı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine bir süre ara verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Okmeydanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu "Biz de Kâr Etmiyoruz"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:38:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metrobüs Vatandaşa Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]