Metrobüs Vatandaşa Çarptı
1 saat önce
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs bir vatandaşa çarptı.
İstanbul Okmeydanı
'nda metrobüs bir vatandaşa çarptı. Şahıs ağır şekilde yaralanırken, seferler aksadı.
Olay sabah saat 08.00 sıralarında Okmeydanı Perpa
Metrobüs Durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, metrobüs bir yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kişiye uzun süre kalp masajı yaptı. Yaralı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine bir süre ara verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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