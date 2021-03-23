Yenikapı metrosunda kalabalık manzara dikkat çekti - Son Dakika

Yenikapı metrosunda kalabalık manzara dikkat çekti
23.03.2021 18:34
Korona virüs vaka sayılarının artış göstermesine rağmen vatandaşların İstanbul'da metrolarda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
Korona virüs vaka sayılarının artış göstermesine rağmen vatandaşların İstanbul'da metrolarda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.
Korona virüs vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturması dikkat çekti. Mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul'daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluklar oluştu. Yetkililerin uyarılarına rağmen Yenikapı- Hacıosman metro hattında oluşan yoğunlukla birlikte vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
(Ömer Faruk Yıldız/İHA)
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