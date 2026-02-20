Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı - Son Dakika
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı
20.02.2026 10:46
Kağıthane'de 47 yaşındaki kadın, kalabalık olduğu için metroda bir sonraki durakta inmek zorunda kaldı. Metrodan çıkıp karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastaneye kaldırıldı ve tetkiklerin ardından taburcu edildi. Eve giden kadın uykuya daldıktan sonra bir daha uyanmadı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde 14 Şubat Cumartesi günü yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre Tülay Bakaç (47), olay günü öğleden sonra kızı Aysun Bakaç (28) ile birlikte Sarıyer'de bir hastaneye gitti. Soğuk algınlığı nedeniyle doktorun muayene ettiği Aysun Bakaç, ardından annesiyle hastaneden ayrıldı.

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

KALABALIK NEDENİYLE FARKLI İSTASYONDA İNDİ

Eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra metroya binen anne ve kızı, merkez istasyonunda inmek istedi. Aysun Bakaç metrodan indi ancak Tülay Bakaç kalabalık nedeniyle inemedi. Bunun üzerine Tülay Bakaç, bir sonraki durak olan Nurtepe istasyonunda metrodan indi.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Metrodan çıktıktan sonra kaldırımdan evinde doğru yürümeye başlayan Tülay Bakaç, bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 34 NFJ 304 plakalı motosikletle caddede seyreden Yasin A. (29), Bakaç'a çarptı. Kaza sırasında yere savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü Yasin A. yaralandı. İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tülay Bakaç ardından ambulansla kızını muayeneye getirdiği hastaneye kaldırıldı.

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

KAZADAN 2 SAAT SONRA TABURCU EDİLDİ

Acil serviste müşahede altına alındıktan sonra, gerekli kontrolleri yapılan kadına serum verildi. Kazadan 2 saat sonra kırığı olmadığı gerekçesiyle taburcu edilen Tülay Bakaç, ailesiyle evine geldi.

SABAH ANNESİNİ SALONDA ÖLÜ BULDU

Saat 01.00 sıralarında ise Tülay Bakaç, evinin salonunda uykuya daldı. Sabah uyanan kızı Aysun Bakaç, saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için mutfağa doğru yöneldi. Salona baktığında ise annesinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

Annesinin nefes almadığını fark eden Aysun Bakaç, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Tülay Bakaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Tülay Bakaç'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İfadesine başvurulan Aysun Bakaç'ın, evde babasıyla birlikte 3 kişi olarak yaşadıklarını, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonda uyumak için yattığını söylediği öğrenildi. Bakaç ifadesinin devamında saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için salona girdiği sırada annesinin yerde yüzüstü yattığını gördüğünü, nefes almadığı için sağlık ekiplerini aradığını, ayrıca annesinin şeker ve diyabet hastası olduğunu belirtti. Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

"FRENE BASTIM DURAMADIM KUSURUM YOK"

Diğer yandan motosiklet sürücüsü Yasin A., olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen Yasin A.'nın emniyette ifadesi alınarak hakkında "Taksirle öldürme" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet sürücüsü Yasin A.'nın ifadesinde "Motosikletimle Hamidiye Mahallesi İSKİ yönüne doğru seyir halindeydim. Ben kendi şeridimde trafik kurallarına uygun bir şekilde ilerlediğim sırada 2 hafriyat kamyonu arasından telefonla konuşarak birden yola atlayan kadına istemsizce çarptım. Ben kadını görür görmez yavaşlamak istedim ve frene bastım fakat duramadım. Kadının elinde telefon ve ilaç poşetleri vardı. Yolda herhangi bir yaya geçidi veya trafik ışıkları mevcut değildir. Kazanın oluşmasında herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Tülay Bakaç'ın cenazesi, 16 Şubat Pazartesi günü Havuzlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son Dakika Yaşam Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı - Son Dakika

