"Mevlana'ya Saygı 3" Sergisi sanal ortamda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Mevlana'ya Saygı 3" Sergisi sanal ortamda sanatseverlerle buluştu

14.12.2020 15:11

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mevlana'ya Saygı 3" karma sergisi, Üniversitesinin web sitesinde sanatseverlerle buluştu.

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Mevlana'ya Saygı 3" karma sergisi, Üniversitesinin web sitesinde sanatseverlerle buluştu.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından beri her yıl "Hz. Mevlana'ya Saygı" konulusuyla üniversite kampüsünde fiziki olarak gerçekleştirilen serginin üçüncüsü, bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda düzenlendi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü akademisyenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı çalışmalardan oluşturularak çevrim içi gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Deliduman yaptı. Sergide 28 eser yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Deliduman, "Sergimizi, sanat ile çevresel ve kültürel değerlere sahip çıkarak gelişen, teknolojiyi izleyebilen, kullanabilen, çağdaş, yaratıcı ve girişimci sanat çalışmalarının ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir ve teşvik edici sanat ortamı meydana getirerek sanatseverlere sunduk." ifadesini kullandı.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar ise Hazreti Mevlana'nın tüm insanlık için ortak bir değer olduğunu bildirdi.

Geleneksel olarak sanatseverlerle buluşan sergilerinin, bu yıl salgın nedeniyle dijital ortamda gerçekleştiğini ifade eden Çınar, sanatın sürdürülebilirliğine katkılarından dolayı Resim Bölümü akademisyenlerine teşekkür etti.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karatay Üniversitesi, Karatay, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mevlana'ya Saygı 3' Sergisi sanal ortamda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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