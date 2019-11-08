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Mevlid Kandili Eyüpsultan'da çocuklarla kutlandı

6 saat önce

Mevlid Kandili Eyüpsultan'da çocuklarla kutlandıİSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Eyüpsultan'da özel bir programla kutlandı.

Mevlid Kandili Eyüpsultan'da çocuklarla kutlandı

İSTANBUL - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Eyüpsultan'da özel bir programla kutlandı.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili dolayısı ile çocukların katıldığı özel bir program düzenledi. Eyüpsultan Belediyesi Ensari Konağı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü, Eyüpsultan Halk Eğitim Müdürü Kadir Tellioğlu, başkan yardımcıları ve çok sayıda aile katıldı.

"Bir Dilek Tut kampanyamızı ilk olarak burada başlatalım"

Ailelerin ve çocukların Mevlit Kandillerini kutlayan Başkan Deniz Köken, "Bir Dilek Tut kampanyamızı ilk olarak burada başlatalım" diyerek çocuklardan bir dilek tutmalarını ve bu dileklerini yazarak kendisine iletmelerini istedi. Başkan Deniz Köken, "Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Bu programımızda Peygamber Efendimizin 'Çocuklarla Çocuklaşın' hadis-i şerifinden yola çıkarak çocuklarımızla buluştuk" dedi. Kahvaltı programının ardından düzenlenen birbirinden güzel etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Karagöz ve Hacivat gösterisi ile keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, şarkılar söyleyip, balon patlatma yarışması ve ebru yaptılar. Program sonunda çocuklara yeşeren tohumlu kalemler hediye edildi.

Mevlid Kandili Eyüpsultan'da çocuklarla kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi, Mevlid Kandili, Deniz Köken, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
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