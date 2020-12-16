Meydanda vatandaşa çay ikram ettiler - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "15 Aralık Dünya Çay Günü" dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatı ile Zafer Meydanında vatandaşlara belediye tarafından pandemi kurallarına uygun olarak çay ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanında vatandaşlara "15 Aralık Dünya Çay Günü" dolayısıyla pandemi kurallarına uygun olarak soğuk havada sıcak çay ikramında bulundu. Belediye görevlileri tarafından vatandaşlara dağıtılan sıcak çay büyük ilgi gördü. Karşılarında belediye görevlilerinin kendilerine çay ikram ettiğini gören vatandaşlar, Başkan Zeybek'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR