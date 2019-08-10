Son Dakika Haberleri: Mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz fidan ve çiçek
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Mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz fidan ve çiçek

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa kent ve 17 ilçe mezarlıklarında ziyaretçilere 5 bin adet fidan ile 13 bin 500 kasa çiçek dağıtıldı.

Mezarlık ziyaretçilerine ücretsiz fidan ve çiçek, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa kent ve 17 ilçe mezarlıklarında ziyaretçilere 5 bin adet fidan ile 13 bin 500 kasa çiçek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi jest yaparak, Arefe gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Bursalılara ücretsiz servi ve çam ağacı fidanları ile kasa kasa şeker ve begonya çiçekleri hediye etti. Fidan ve çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının mezarları başına giderek, ağaçları kabir başına, bitkileri de kabir üzerine özenle dikti. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı eliyle' mezarların daha bakımlı ve temiz hale gelmesini sağlamak, görsel güzellik oluşması adına gerçekleştirdiği hizmet, Bursa Kent Mezarlığı'nın yanı sıra Erdoğanköy, Ahmetpaşa, Alacahırka, Pınarbaşı, Soğanlı, Sarıkaya, Emirsultan, Arabayatağı, Fethiye, Görükle ve İhsaniye ile 17 ilçe mezarlıklarında gerçekleşti. Büyükşehir sınırları içerisinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara, toplamda 5 bin adet fidan ile 13 bin 500 kasa çiçek dağıtılmış oldu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Fidan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı temsilen Bursa Kent ile Erdoğanköy mezarlıklarında fidan dağıtımında bulundu. Fidan, mezarlıklardaki çiçek hizmetinin bayramın birinci günü de devam edeceğini açıkladı. - BURSA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
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