Son Dakika Haberleri: Mezitli Belediyesi'nden Çanakkale Yürüyüşü

Mezitli Belediyesi'nden Çanakkale Yürüyüşü

8 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Mezitli Belediyesi'nden Çanakkale Yürüyüşü, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Mezitlililer, yürüyüşü bayraklar ve Atatürk posterleriyle katıldı.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte çok sayıda Mezitlili, şarkılar ve marşlar eşliğinde Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. Uzun bir Atatürk posteri ile Türk Bayrağının açıldığı yürüyüşe, vatandaşlar balkon ve camlardan alkış ve sloganlarla destek verdi. Gençlerin meşale şovları ile gecenin renklendiği yürüyüşe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra motosikletli ve bisikletli gençler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Başkan Tarhan, her ulusal bayramda ve Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Mezitli'de yapılan yürüyüşün gelenek haline geldiğini ifade ederek, "Mezitli halkı, Atatürk'e, cumhuriyetine ve özgürlüklerine sahip çıkıyor. Mersin'de bu yürüyüşler sadece Mezitli'de yapılıyor. Buradaki özgürlük ve demokrasi ateşini tüm Türkiye'ye yaymak öncelikli görevimiz olmalıdır. Mezitli halkı değerlerine sahip çıkanı çok iyi biliyor ve destek veriyor. Her zaman olduğu gibi bu özel günümüzde de Çanakkale ruhuna sahip çıkmak için bize destek veren binlerce vatandaşımıza şükranlarımı sunarım" dedi.

Yürüyüş sonrası Demokrasi Meydanı'nda Mezitli Belediyesi Halk Buluşması gerçekleştirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

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