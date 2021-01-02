Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği - Son Dakika

Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği

02.01.2021 13:35
Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, çocukların sağlıklı ve güvenli süte ulaşabilmesi için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, yeni yıla girerken süt dağıtımı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, çocukların sağlıklı ve güvenli süte ulaşabilmesi için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, yeni yıla girerken süt dağıtımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyük bölümü yüksek kalorili devam sütünden oluşan sütler, mahalle muhtarları aracılığı ile tespit edilen ailelere teslim edildi. Bir ve yarım litrelik kutularda dağıtılan sütlere çocuklar büyük ilgi gösterdi. Özellikle korona virüs döneminde sağlıklı beslenmeleri adına büyük öneme sahip olan sütlerin, çocukların gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çocukların sağlıklı gelişiminde son derece önemli olan süte ulaşabilmeleri adına dağıtım gerçekleştirdikleri bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona virüs ile birlikte sağlıklı ve doğru beslenmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Mezitli Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere desteğimizi süt dağıtarak devam ettirdik. Çocuklarımızın bu sütleri içmelerini sağlayıp gelişimlerine katkı sunmak istedik" dedi.

Sütlerin hayırseverler aracılığı ile kendilerine ulaştırıldığının altını çizen Tarhan, iyi insanların yaşadığı Mezitli'de yardımseverlik duygusunun bu kez süt olarak çocuklara ulaştığını söyledi. Sütlerin gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması açsından son derece titiz davrandıklarını vurgulayan Tarhan, "Belediye ekiplerimiz, muhtarlarımız aracılığı ile tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere, süt dağıtımı gerçekleştirdi. Geleceğimizin sağlıklı ve güvenli olması adına çocuklarımızı süte daha kolay ulaştırmayı amaçladığımız süt dağıtımını, özellikle sosyal imkanların daha az olduğu mahallelerde yoğunlaştırdık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği
Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği
Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği
Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği

Koronavirüs, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesinden çocuklara devam sütü desteği - Son Dakika


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