Son Dakika Haberleri: MHK Eğitimci Eğitimleri başladı
Son Dakika Spor MHK Eğitimci Eğitimleri başladı

MHK Eğitimci Eğitimleri başladı

6 saat önce

MHK Hakem Gelişim Programları'nın önemli ayaklarından biri olan Eğitimci Eğitimleri Semineri'nin ilki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

MHK Eğitimci Eğitimleri başladı, System.String[]

MHK Hakem Gelişim Programları'nın önemli ayaklarından biri olan Eğitimci Eğitimleri Semineri'nin ilki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; MHK-FGD işbirliği ile düzenlenen seminerlerini FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or ve Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin yönetti. Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın açılışına katıldığı seminerlerde, Etkili Sunum Teknikleri konusunda güncel bilgi verilen hakem eğitimcileri, yaptıkları sunumlar sonrası, karşılıklı değerlendirmede bulundu. Seminerde 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar uygulanan İl Eğitimleriyle ilgili fikir alışverişi yapılıp, sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.


MHK Bölge Sorumluları tarafından belirlenen ve MHK Başkanı Zekeriya Alp tarafından onaylanan eğitimciler; seminerlere bölgesel olarak aşağıdaki program çerçevesince katılacak:


1. Seminer: İstanbul 5-6 Kasım


2. Seminer: İzmir 7-8 Kasım


3. Seminer: Ankara 12-13 Kasım


4. Seminer: Malatya 14-15 Kasım - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Hasan Doğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar!
6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü Mbaye Diagne, Belçika'da istenmeyen adam ilan edildi! İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHK Eğitimci Eğitimleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]