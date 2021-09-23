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MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz - Son Dakika

MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz

23.09.2021 17:18

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarıldığını duyurdu. Yalçın, partide hiyerarşik yapı bulunduğunu belirterek bazı kötü huylu kişilerin parti ve teşkilatta barınamayacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin sadece demokratik düzenin dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, kültürel ve sosyal açıdan hayati işlev üstlenen dinamik bir dava ve ülkü mahfili olduğunu ifade etti.

"KÖTÜ HUYLU KİŞİLER ASLA PARTİMİZDE BARINAMAMIŞTIR"

Lider, teşkilat ve dava partisi olan MHP'de geleneksel bir hiyerarşik yapı olduğunu belirten Yalçın, "Bu, Türk milliyetçiliği fikriyatına hizmet eden camiamızın bütünlüğü icabıdır. Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik, ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik kişiler; partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır" dedi.

"MHP'YE ÜYELİKLERİ SÜRERKEN ALEYHTE FAALİYET YÜRÜTMÜŞLERDİR"

MHP'de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kopanların marjinalleşerek yok olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan, ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler; son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu gibiler, MHP'ye üyelikleri sürerken; gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir. Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. MHP Merkez Disiplin Kurulu'nca; anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir."

MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz - Son Dakika
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