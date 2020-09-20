MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, görevine yeniden seçildi - Son Dakika

Tek listeyle gidilen seçimde Haluk Alıcık, görevine yeniden seçilirken yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı