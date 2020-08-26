MHP'de il ve ilçe kongreleri tek aday ile yapılacak - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'da il ve ilçe kongrelerinin tek adayla yapılacağını ifade etti.

Kongre süreci hakkında bilgiler veren Erbaş, "İl ve ilçelerimizde adaylarımızın belirlenmesi için Genel Merkezimiz teşkilatlarımızın görüşlerini alacaktır. Daha sonra Genel Merkezimiz adaylarımızı değerlendirerek kongreye girecek olan tek adayımızı açıklayacaktır. İl ve İlçelerimizde kongrelerimizi Genel Merkezimizin belirlemiş olduğu tek aday ile yapacağız" dedi.

"Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci yaşanmaktadır" diyen Erbaş, "Bu nedenle Kütahya'da yapacağımız tüm kongrelerimiz, genel merkezimizin talimatları doğrultusunda, pandemi sürecine uygun şekilde yapılacaktır. Bu güne kadar yapılan il ve ilçe kongrelerinde olduğu gibi, Kütahya'da da kongrelerimiz, hijyen kurallarına uygun şekilde, geniş salonlarda ve minimum katılım ile yapılacaktır. İl ve ilçe teşkilatları ile yapılacak müzakerelerden sonra bir takvim hazırlayıp, genel merkezimizin onayına sunacağız. Kütahya'da kongrelerimize Eylül ayı sonunda başlayarak, Ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz. Genel merkezimizin onaylamasından sonra seçim takvimini tüm Kütahya halkımıza ve kamuoyuna paylaşacağız. Tekrar etmek gerekirse, Merkez ilçe dahil tüm ilçelerimizde kongrelerimiz genel merkezimizin onaylayarak, belirlediği tek aday ile yapılacaktır. İlçe kongrelerimizi tamamlamamızın ardından, partimize yakışır şekilde il kongremizi yaparak bu süreci tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA