MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan AK Parti'ye Ziyaret
16 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
, AK Parti Kızılcahamam
İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Yıldırım, ziyarette Cumhur İttifak adayı olan Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar
'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaret sırasında AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
ile MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve diğer ilgililer hazır bulundu.
Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Cumhur İttifak adayı Acar'a tam destek vereceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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