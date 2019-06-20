Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil
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Bahçeli'den Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil

30 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın yaptığı görüşme hakkında "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:

İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim.

Bahçeli'den Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:33 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel
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