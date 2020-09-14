MHP Genel Başkanı Bahçeli'den korona virüs açıklaması - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona virüs verileri hakkında, "Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından korona virüsle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "İnsanlığa musallat olan yeni tip korona virüs salgını sınır tanımıyor, hiçbir ülkeyi takmıyor, herhangi bir engele de takılmıyor. Yayıldıkça yayılıyor, ihmal ve tedbirsizliklerden etap etap istifade ederek insan bedenine tutunuyor, sonra da ağır sonuçlara neden oluyor. Dünya büyük bir felaketin yükünü kaldırmaya çalışıyor. Salgının önünü kesmek, virüsün bulaşıcılığını önlemek, hastalığı kalıcı ve köklü tedavi etmek için yoğun emek ve mesai sarfediliyor. İnanıyorum ki beklenen günler gelecek, şifa insanlıkla buluşacaktır. Karamsarlığa gerek yoktur. Bir kaşık suda fırtına koparmaya lüzum yoktur. Elbette hastalığı ciddiye almak lazımdır, ancak salgına dikkat ettiğimiz kadar kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız. Yeter ki kurallara uyalım, yeter ki duyarlı olalım" ifadelerine yer verdi.

Eğlence merkezlerinde, gece kulüplerinde, düğünlerde, toplu taşıma vasıtalarında maske takmadan, mesafe koymadan sorumsuzca hareket edenlerin virüsün bulaşmasına destek olduklarını belirten Bahçeli, bun kişilerin insan ve toplum sağlığına kast etmelerinin feci bir vebal olduğunu ifade etti. Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nefes alma hakkını gasp edenler suçludur. Ülkemizde korona virüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır. Şu yarım aydınlara bakınız. Her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar. Gece gündüz Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır. Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgar gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır. Türkiye'nin Covid-19'a yenilmesini, devlet ve toplum hayatının felç olmasını şifreli sözlerle temenni edenlerin alçak bir heves içinde oldukları aşikardır."

"DOKTORLARIMIZ, HEMŞİRELERİMİZ, DİĞER TÜM SAĞLIK PERSONELİMİZ FEDAKARLIKLA GÖREVLERİNİ İFA EDİYORLAR"

Sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini ifa ettiğini aktaran Bahçeli, "Sağlık çalışanlarımızın azmini kırmak için kollarını sıvayanlar tedavisi imkansız ahlaksızlık hastalığına yakalanmışlardır. Sağlık Bakanımız muazzam bir dirayetle çalışıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Virüse teslim olmayacağız. Devletimiz ve hükümetimiz meseleyi çoktan kavrayarak musibeti bertaraf etmek amacıyla seferberlik ruhuyla çabalamaktadır. Buna saygı duyup destek vermek varken kötümserlik aşılamak iyi niyetli ve dürüst bir tavır değildir. Ayrıca görevlerini üstün bir vatan sevgisiyle yapan polislerimize ve diğer bütün güvenlik güçlerimize hakarete yeltenenler de virüs kadar tehlikelidir. Hiç kimsenin zor şartlar altında vazife yapan kahramanlarımızı suçlamaya ve saldırmaya hakkı yoktur. Her gün şehit verdiğimiz şu günlerde, devletimizin mücadele kararlılığını sorgulamak Türkiye düşmanlarını sevindirecektir. Bu vesileyle vatan ve millet için toprağa düşen aziz şehitlerimize, Covid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

"MASKE-MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA HARFİYEN UYMAK ÖNCELİĞİMİZ OLMALIDIR"

Korona virüs konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Her ne kadar virüse karşı CHP Genel Başkanı'nın dile getirdiği gibi parlak bir görüşümüz (!) yoksa da, maske-mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymak önceliğimiz olmalıdır. Bu gecenin sonunda güzel bir günün bizi beklediğine inanalım, itimat edelim. Akif'in dediği gibi, 'Yeis haramdır, yeis küfürdür.' Önce tedbir, sonra da tevekkül diyelim. Kendi aklımızı kullanacak cesareti gösterip duanın gücüyle birbirimize kenetlenelim. Emin olunuz başaracağız, bu korona günlerini geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)