Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş Yavaş Tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları Taşıma Görevini Size Veren...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş Yavaş Tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları Taşıma Görevini Size Veren...

23 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı?

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:59 Kaynak: AA

MHP, PKK, Devlet Bahçeli, Ankara, Politika
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