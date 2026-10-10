MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim için özel marş hazırlandı - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim için özel marş hazırlandı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir marş hazırlandı. "Birlikle, dirlikle yaşa Türkiye" adı verilen eserin sözlerini Canfer Balçık yazarken bestesini Atilla Yılmaz yaptı. Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan marşı seslendiren isim de oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Cumhuriyet Bayramı'na özel bir marş çalışması gerçekleştirildi. "Birlikle, dirlikle yaşa Türkiye" adlı marşın söz yazarı ve bestecisi de belli oldu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN 29 EKİM İÇİN ÖZEL MARŞ TALİMATI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir marş hazırlanması talimatını verdi. Bu kapsamda "Birlikle, dirlikle yaşa Türkiye" adını taşıyan eser hazırlandı. Cumhuriyet Bayramı için gerçekleştirilen çalışmada söz yazarlığı, bestecilik ve seslendirme görevlerini farklı isimler üstlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim için özel marş hazırlandı

MARŞIN SÖZLERİNİ CANFER BALÇIK YAZDI

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan marşın sözlerini Canfer Balçık kaleme aldı. Eserin adı "Birlikle, dirlikle yaşa Türkiye" olarak belirlendi. Marş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel çalışmalar arasında yer aldı.

BESTE VE SESLENDİRME ATİLLA YILMAZ'DAN

Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan eserin müziğini Atilla Yılmaz besteledi. Yılmaz, marşın bestesini yapmasının yanı sıra seslendirmesini de üstlendi. Böylece Canfer Balçık'ın sözlerini yazdığı eser, Atilla Yılmaz'ın bestesi ve yorumuyla tamamlandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim K Selim K:
    Apoya selam var mı marşın içinde ? 2 0 Yanıtla
    bekir yapici bekir yapici:
    Yas itibarinla aklina gelmemis olabilr. 1 0
    Ali Furkan Demir Ali Furkan Demir:
    Terörsüz Türkiye kutlu eşiktir demiş işte 0 0
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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim için özel marş hazırlandı - Son Dakika
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