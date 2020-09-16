MHP Hatay Milletvekili Kaşık'dan HGC'ye ziyaret - Son Dakika

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC) Başkanı Abdullah Temizyürek ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Milletvekili Kaşıkçı, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesinden itibaren Hatay'a gelerek ilçelerini gezdiğini ve vatandaşlarla görüşerek sıkıntılarını dinlediğini söyledi.

İlçe ziyaretlerinde tespit ettiği sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılması için çaba göstereceğini ifade eden Kaşıkçı, Hatay'ın bir ilçesinin değil bütün ilçelerinin sesi olma gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Kaşıkçı, Hatay'da gördüğü en büyük eksikliklerin asfaltsız, susuz mahalleler ve alt yapısız ilçe merkezleri olduğunu belirtti.

Tespit ettikleri problemleri aşarak başka meseleyi konuşamadıklarını ifade eden Kaşıkçı, şöyle devam etti:

"Bizde bu süreçte küçük videolar çekerek bir farkındalık yaratarak gittiğimiz köylerin problemlerini ilgililerle paylaşmaya çalıştık. Konun çözümüyle ilgili Büyükşehir Belediyesinin özellikle kanalizasyon, alt yapı ve yol gibi temel ihtiyaç olan konularda biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve ittifak içerisinde olduğumuz AK Parti'de bunun aynısını yaptı Büyükşehir Belediye başkanımıza istediği her dönem kredi desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Ama artık biz bunların vatandaşlara da ulaştığını görmek istiyoruz."

Kaşıkçı, Hatay'da hızlı trenin getirilmesi için alt yapı çalışması yapılarak tren seferlerinin kentte getirilmesini istediklerini ve bunun için herkesin bir mücadele vermesi gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.