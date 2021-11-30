MHP heyeti "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Havza'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Hüseyin Edis ve MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, ilçedeki bir tesiste muhtarlarla bir araya geldi.

Edis, burada yaptığı konuşmada, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla il il dolaştıklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Toplantılarının sonuçlarını rapor halinde genel başkanlarına sunacaklarını belirten Edis, "Akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne konulacak bu raporlar. Her siyasetçi kendi genel başkanına çok iyi işler yaptığını pembe tablolarla anlatır ama bizim işimiz gerçeği, sizlerin gerçek mevcut durumunu olduğu gibi anlatmak. MHP'nin bu ittifakta verdiği destek kapsamında buna denetleme ve gözetleme görevi diyoruz. Yanlışı gördüğümüz zaman denetleme göreviyle bunu Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. O da bakanları çağırarak, 'Bir sizin anlattığınız var bir de MHP'nin önümüze koyduğu tablo, gelin bu işi bize anlatın' diyor. 15 Temmuz sonrası yaşanan olaylara tekrar dönmemek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ayakları oturana kadar beş yıla daha ihtiyaç var." dedi.

Edis ve beraberindekiler, toplantının ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Havza Ziraat Odasını da ziyaret eden MHP heyeti, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.