MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki - Son Dakika

MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki

22.10.2020 14:45
MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki, System.String[]

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erciyes'teki otağı ziyaretini etmesini eleştirdi.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erciyes'teki otağı ziyaretini etmesini eleştirdi.

Tok, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in dün Kayseri programında Erciyes Tekir Yaylası'nda bulunan ve Alparslan Türkeş'in konakladığı otağı ziyaret ederek bozkurt işareti yapmasının kabul edilemez ve provokatif bir eylem olduğunu söyledi.

Ziyaretin MHP'nin sembollerini, değerlerini, hatıralarını istismar etmeye yönelik olduğunu savunan Tok, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün İP isimli partinin genel başkanı Meral Akşener ve yanında bulunan heyet, hangi aklıevvelin kılavuzluğunda olduysa ülkücü hareketin anılarının, hatıralarının olduğu Erciyes Zafer Kurultayı alanına, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin konakladığı otağın önüne götürülüp, heyet halinde Bozkurt işareti yaptırılmıştır. CHP ve HDP ile ittifak yapmaktan büyük dönüşüme giren Meral Akşener'in Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki 'Gelinen noktada MHP ile tabanlarımızın aynı olduğunu söylemek çok zor' sözleri hala sıcaklığını korumasına rağmen MHP'nin sembollerini, alanlarını, değerlerini, hatıralarını istismar etmeye kalkması siyasi bir ahlaksızlıktır. Biz Ülkücüler, o dağların soğuk ayazlarında ülküdaşlarımızı en iyi şekilde karşılama hazırlıklarımızı yaparken, Erciyes Zafer Kurultayı'nın yapıldığı yıllarda DYP'de Genel Başkan Yardımcısı olan Meral Akşener'in kendisine bozkurt işareti yapan çocuklara 'O işareti yapmayın, DYP işareti yapın çocuklar' dediğini de unutmadık. Unutan ahmaklara da bir hatırlatma olsun bu."

Meral Akşener'in gittiği yerin kalıbına girdiği öne süren Tok, "Yine gittiği yerdeki ittifak ortakları CHP ve HDP'nin kalıbına girmesini ve onların zafer işareti yapmasını kendisine ve yanında olan heyete tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Erciyes'te dün ve bugün dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tok, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Kandil'deki teröristlerle, HDP'lilerle aynı adaylar için çalışan İP'lilerin toplanma yeri Erciyes Zafer Kurultayı alanı değil, Kandil Dağı olmalıydı ya da partilerine doldurdukları FETÖ'cülerle birlikte Pensilvanya olmalıydı. Yer yanlış, kişiler yanlış, işaretler yanlış olmuştur. Bundan sonra Kandil ve Pensilvanya yazılımlı navigasyonlarını kullanırlarsa bu onları daha doğru adreslere ve sembollere götürecektir. Dün ve bugün, Erciyes'te ve otağımızın önünde kirlenen yerlerdeki gerekli dezenfekte işlemleri değerli ülküdaşlarımız tarafından yapılmış ve kirler büyük titizlikle temizlenmiştir. Biz anılarımıza, hatıralarımıza ve sembollerimize karanlık zihniyetli, Kandil ve Pensilvanya uşaklığı yapan, CHP ve HDP ortaklarının dokunmaması için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Haddini, hududunu bilenler Bozkurtça olan öfkemizin muhatabı olmaz."

MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki
MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki

Meral Akşener, Erciyes, Serkan, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki - Son Dakika


Son Dakika

Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce ateş püskürdü: Partide bölücü kimmiş herkes gördü Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat         
14:25
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok         
14:22
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup         
12:03
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:14:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei