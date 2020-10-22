MHP İl Başkanı Tok'tan, Akşener'in Erciyes'teki otağ ziyaretine tepki - Son Dakika

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erciyes'teki otağı ziyaretini etmesini eleştirdi.

Tok, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in dün Kayseri programında Erciyes Tekir Yaylası'nda bulunan ve Alparslan Türkeş'in konakladığı otağı ziyaret ederek bozkurt işareti yapmasının kabul edilemez ve provokatif bir eylem olduğunu söyledi.

Ziyaretin MHP'nin sembollerini, değerlerini, hatıralarını istismar etmeye yönelik olduğunu savunan Tok, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün İP isimli partinin genel başkanı Meral Akşener ve yanında bulunan heyet, hangi aklıevvelin kılavuzluğunda olduysa ülkücü hareketin anılarının, hatıralarının olduğu Erciyes Zafer Kurultayı alanına, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin konakladığı otağın önüne götürülüp, heyet halinde Bozkurt işareti yaptırılmıştır. CHP ve HDP ile ittifak yapmaktan büyük dönüşüme giren Meral Akşener'in Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdaki 'Gelinen noktada MHP ile tabanlarımızın aynı olduğunu söylemek çok zor' sözleri hala sıcaklığını korumasına rağmen MHP'nin sembollerini, alanlarını, değerlerini, hatıralarını istismar etmeye kalkması siyasi bir ahlaksızlıktır. Biz Ülkücüler, o dağların soğuk ayazlarında ülküdaşlarımızı en iyi şekilde karşılama hazırlıklarımızı yaparken, Erciyes Zafer Kurultayı'nın yapıldığı yıllarda DYP'de Genel Başkan Yardımcısı olan Meral Akşener'in kendisine bozkurt işareti yapan çocuklara 'O işareti yapmayın, DYP işareti yapın çocuklar' dediğini de unutmadık. Unutan ahmaklara da bir hatırlatma olsun bu."

Meral Akşener'in gittiği yerin kalıbına girdiği öne süren Tok, "Yine gittiği yerdeki ittifak ortakları CHP ve HDP'nin kalıbına girmesini ve onların zafer işareti yapmasını kendisine ve yanında olan heyete tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Erciyes'te dün ve bugün dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Tok, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Kandil'deki teröristlerle, HDP'lilerle aynı adaylar için çalışan İP'lilerin toplanma yeri Erciyes Zafer Kurultayı alanı değil, Kandil Dağı olmalıydı ya da partilerine doldurdukları FETÖ'cülerle birlikte Pensilvanya olmalıydı. Yer yanlış, kişiler yanlış, işaretler yanlış olmuştur. Bundan sonra Kandil ve Pensilvanya yazılımlı navigasyonlarını kullanırlarsa bu onları daha doğru adreslere ve sembollere götürecektir. Dün ve bugün, Erciyes'te ve otağımızın önünde kirlenen yerlerdeki gerekli dezenfekte işlemleri değerli ülküdaşlarımız tarafından yapılmış ve kirler büyük titizlikle temizlenmiştir. Biz anılarımıza, hatıralarımıza ve sembollerimize karanlık zihniyetli, Kandil ve Pensilvanya uşaklığı yapan, CHP ve HDP ortaklarının dokunmaması için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Haddini, hududunu bilenler Bozkurtça olan öfkemizin muhatabı olmaz."