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MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü - Son Dakika

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü

15.12.2021 13:38
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Kalyoncu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Kalyoncu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyoncu (59) için, memleketi Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kalyoncu'nun kardeşi Hasan Kalyoncu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, MHP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Afşin Birben, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ile vatandaşlar katıldı.

İsmail Hakkı Kalyoncu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü

Hasan Kalyoncu, Milletvekili, Tarım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun acı günü - Son Dakika


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