MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Açıklaması

MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "HDP'nin yol arkadaşı, PKK'nın eylem kardeşi, FETÖ'nün hedef ortağı İP ve aveneleri bilmeliler ki;

MHP MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "HDP'nin yol arkadaşı, PKK'nın eylem kardeşi, FETÖ'nün hedef ortağı İP ve aveneleri bilmeliler ki; Milliyetçi Hareket Partisi de muhterem liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi de size ve ipiyle kuyuya indiğiniz ağababalarınıza 3 beden büyük gelir." ifadesini kullandı.

Osmanağaoğlu, yazılı açıklamasında, necip Türk milletinin, dayandığı, inandığı ezeli ve ebedi kıymet ve kuvvetlerle yeniden dirileceğine, yeniden atılıma geçeceğine, kıtaları, iklimleri ve insanlık ufkunu aydınlatan hilal olarak görüneceğine yönelik inancını dile getirdi.

Ancak öte yandan bazı mahfillerin ülkenin birliği ve bütünlüğüne kast ederek ufukta şeytani bir ay tutulması için gayret gösterdiklerini bildiklerini belirten Osmanağaoğlu, "Bunlar, ağzının sağ tarafı ile hamaset yaparken sol tarafıyla da emperyalist ıslıklar çalabilen siyasetin çok yüzlü tiyatral kimlikleridir. Bunların başından beri başa gelip, başa oturma sevdasıyla, terör sevicilerle baş başa verip oluşturdukları kirli ittifak, Millet İttifakı'nın tescilli ve baş üstünde tutulan üyesi HDP'nin Grup Başkanvekili'nin sözleriyle bir kez daha ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanağaoğlu, bu kişilerin sağ gözünü Pensilvanya'ya kırpıp, sol gözüyle terörist cenazelerinde yaş döken, milletin gözü önünde, özgürlük, demokrasi, hukuk masallarıyla kendilerini kamufle etmeye çalışan ve siyasi tarihte ikincisine rastlanmayan, bir numaralı tiyatro oyuncuları olduğunu ifade etti.

"Bunlar 'hadimiyim' dedikleri millete hizmet yolunun gerçek haramileridir." eleştirisinde bulunan Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

"Zorluyorlar. Çünkü bu millet, engin ferasetiyle hepsini enselemiştir ve çok yakında da yaka paça edip barajın altına atacaktır. Zorluyorlar! Çünkü onlarda olanın millette, millette olanın da onlarda karşılığı yok. Zorluyorlar. Çünkü vicdanda olanın onlarda, makulde olanın onlarda, onlarda olanın da ne makulde ne de vicdanda karşılığı yok. Onlar kendi yanlışlarını doğrulamak için bütün doğruları inkar eden ve kendi karanlıklarını meşrulaştırmak adına güneşi reddeden bir huya sahipler."

"İP'liği pazara çıkan Meral Akşener..."

Osmanağaoğlu, bu milletin, bile isteye kendi milletinin ferasetiyle dalga geçenleri affetmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onlar müfteri kalemlerle, yalancı tuvaller üzerine çizdikleri kış manzarasına bakanların zatürre olacağını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Çünkü bu millet yolunun hadimini de haramisini de çok iyi bilir. Bu sebeple ki; sorulara idrak teslim etmeyecek kadar kimlik, kişilik ve irfan sahibidir. Onlar tahtanın üzerine taş resmi yapıp suya attığında herkesten onun suya battığına inanmasını isterken ne kadar komik duruma düştüklerinin farkında bile değiller. İttifak ortakları HDP'nin Grup Başkanvekili'nin deyişiyle 'Meclise zar zor girenlerin, HDP'nin oylarıyla kapının eşiğinde ancak oturabilenlerin' kendilerine çeki düzen vermelerinde fayda vardır. İP'liği pazara çıkan Meral Akşener'de ve kendisini mezada çıkartan profesyonel siyasetçilerde duruş, ülkü gibi değerleri aramak mümkün değildir. Aradıklarını sananlar elbette vardır. Ama bir şeyi bulunmadığı yerde aramak aramamakla eş değerdir. Kendilerine naçizane tavsiyemiz; PKK terör örgütünün yönetici kadrolarıyla hedef ve eylem birlikteliklerine son verip bu necip milletten özür dilemeleridir. Eli kanlı FETÖ'nün kalemşorlarının desteğini alarak koyuldukları yolun sonunun uçurum olduğunu bir an önce görmeleri ve közkamanlıklarına bir son vermeleridir.

HDP'nin yol arkadaşı, PKK'nın eylem kardeşi, FETÖ'nün hedef ortağı İP ve aveneleri bilmeliler ki Milliyetçi Hareket Partisi de muhterem liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi de size ve ipiyle kuyuya indiğiniz ağababalarınıza 3 beden büyük gelir. CHP'nin kanatları altına girmiş, HDP'nin himayesinde varlığını muhafaza eden, PKK'lıların alkışladığı, FETÖ'cülerin umut bağladığı siyaset bezirganı bayağı karakterler Türk milletinin ferasetine toslayacak, dün olduğu gibi yarın da Milliyetçi-Ülkücü Hareketin onurlu duruşu karşısında bertaraf olacaklardır."

Osmanağaoğlu, öte yandan "MHP'ye kinini kusan, varlığını milliyetçi-ülkücü harekete karşı hasımlık üzerine oturtan, "damarlarında PKK-HDP kanı akan birçok bölücü yoldaşını barındıran, bununla da iftihar eden, teröristlere övgü üzerine övgü dizen, bölücülüğü; demokrasi, kardeşlik, barış gibi anlamlı kelimelerle süsleyip yücelten, teröristlere methiyeler sıralayan CHP'nin ve güdümlü siyasetçilerinin de kendi vekil ve parti yöneticilerinin yakalarına yapışıp hesap sormasında büyük fayda olduğunu" da belirtti.

Açıklamasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle tamamlayan Osmanağaoğlu, Bahçeli'nin, "Hakikat dışında yol arayan, haysiyetsiz bir abesle karşılaşacaktır. Türk milliyetçileri hakikatle kaderini belirlemiş, haysiyetle fikir kutbunu tayin etmiş milletin onurlu fertleridir." sözlerini anımsattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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