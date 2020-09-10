MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, 2 yıllık görev sürecindeki icraatlarını anlattı - Son Dakika

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bir düğün salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Ersoy, 24 Haziran 2018'deki seçimlerinin ardından gerek Kayseri gerek ülke için icra ettiği faaliyetleri anlattı.

Seçimlerin ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldığını, saha çalışmalarına hemen başladığını belirten Ersoy, bu süreçte toplamda 272 esnaf ve halka yönelik ziyaret, 159 konferans, panel ve davet, 135 makam ziyareti, 26 televizyon programı, 160 düğün, 132 teşkilat faaliyeti, 141 taziye ziyareti ve cenaze töreni, 19 resepsiyon, protokol ve tören, 39 hasta ziyareti, 56 spor faaliyeti, 21 açılış töreni, 74 seçim çalışması ve miting programına katıldığını ifade etti.

İlk imza sahibi olduğu 5 Meclis araştırma önergesi ve 23 yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sunduğunu ataran Ersoy, TBMM'de bulunan makamına vatandaşlardan gelen kayıtlı talep sayısının 3 bin 473 olduğunu belirtti.

"Sevdamız Kayseri" düsturu ile çıktıkları yolda, sevdalarını katlayarak ve her gün daha fazla gönüle girme çabası ile mücadele verdiklerini kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

"Biz verdiğimiz mücadelenin, vatandaşlarımızın bize layık gördüğü sıfatın ağırlığının farkındayız. Bundan sonraki günlerde de Cenab-ı Allah izin verirse yaptıklarımızın üzerine hep koyarak, kendimizi tekrar etme yanlışına düşmeden, genel başkanımızın gölgesinde teşkilatlarımın emrinde yolumuza devam edeceğiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı kesimlerden gelen haksız eleştirileri doğru bulmadığını, bu konuda önerisi olanın ilgili yöneticilerle paylaşmaları gerektiğini belirten Ersoy, son dönemde Kayseri'de vaka sayısında artış olduğunu fakat bunun tedirgin edici boyuta ulaşmadığını vurguladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da 20 Eylül'de gerçekleştirecekleri 13. Olağan Kongreye ilişkin bilgilendirmede bulunarak, vatandaşların Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Programa MHP Kadın Kolları İl Başkanı Emine Özge Soysal ve MYK Üyesi Serap Şule Kalın da katıldı.