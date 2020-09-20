MHP'li Alıcık, güven tazeledi - Son Dakika

MHP'li Alıcık, güven tazeledi

13. Olağan Kongresini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nda genel merkezin atamasıyla göreve gelen mevcut başkan Haluk Alıcık, başkan seçilerek güven tazeledi.

MHP'li Alıcık, güven tazeledi, System.String[]

13. Olağan Kongresini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nda genel merkezin atamasıyla göreve gelen mevcut başkan Haluk Alıcık, başkan seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Alıcık; "Biz çetin yolları aşmaya talip olduk ve Aydınımızın kaybedecek vakti yoktur" dedi.

MHP Aydın teşkilatı 13. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen başkanlık seçimlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin atamasıyla göreve gelen Haluk Alıcık, partililerin oylarıyla il başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin, divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan üstlendi. MHP'nin siyasi tarihi boyunca Türkiye'nin bekası için her zaman işbirliği yaptığının altını çizen MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan; "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu geleceği için varız. Birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.

Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, sosyal medya üzerinden MHP'nin kapatılmasına yönelik paylaşımlara dikkat çekerek "Bugün sosyal medya silahşörlüğüne soyunarak 'MHP kapatılsın' naraları atan şuursuz takimi şunu iyi bilsin ki bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Ülkücü iradeyi yok sayabileceklerini hayal etme yanılgısını düşen her girişim kayaya toslamış, bozguna uğramış, akıbeti hayırlı olmamıştır. Zira MHP Türk İslam şuuruyla çizdiği yolda manevi gücünü vatan ve millet sevgisinde ve bu uğurda mücadele ederken canlarını feda etmiş plan şehitlerinden alan dualı bir partidir. Yeniden yapılanan İl Başkanlığımızın yönetim ekibine başarılar diliyorum" dedi.

"Çağdışı kısır çekişmeler artık bırakılmalıdır"

MHP Aydın İl Başkanlığı görevine atandığı tarihten bugüne kadar, genel merkezin talimatları doğrultusunda ve teşkilat disiplini içinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne yönelik bağlılığımız ve milli iradeye duyduğumuz sadakatle yerel siyasi çalışmalarımızı sürdürdük. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Teşkilatları, geleceğin vizyonunu olan Türklük şuur ve gururu, İslam ahlak ve fazileti şuurunda çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir. Cennet Aydın kentimizin önündeki zorlu siyasi süreç ve etaplara bütünüyle hazır ve bunların üstesinden gelmeye de son derece inançlı ve kararlı duruşumuzu güçlendirerek sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. 13. Olağan İl Kongremiz ile yetkin ve güçlü kadrolarımızla, gelişmeleri ve gerçekleşmesini öngördüğümüz hadiseleri Türk milliyetçiliği, demokrasi ve milli duruşla yorumlayıp Aydınımızın her köşesine, her hemşerime mutlak surette ulaşacağız. Biz çetin yolları aşmaya talip olduk. Aydın ilimizin kaybedecek vakti yoktur. Aydın ilimizin, hemşerilerimin beklentileri önceliğinde çağdışı kısır çekişmeler artık bırakılmalıdır. Gençlerimizin genç fikirleri Aydınımıza yansıtılmalıdır. Sanayimizin Endüstri 4.0 gerçekliğinde dönüşüm ve gelişimi için çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır. Marka şehir Aydın, hayal değildir" dedi.

Gerçekleştirilen kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu, Emin Haluk Ayhan, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karacasu Belediye Başkanı Zeki Ünal, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan ile çok sayıda partili ve Cumhur İttifakı temsilcileri katıldı.

Yönetimdeki İsimler

Haluk Alıcık başkanlığındaki yönetim Gürşat Kale, Yusuf Temel, Ahmet Bayrak, Bahri Karabulut, Ethem Yeşilyurt, Osman Çetin, Hüseyin Hanay, Ümit Örü, Kasım Durmaz, Mevlüt Burak Kaptan, Ahmet Gökhan Dağlıoğlu, Cafer Menderes, Faruk Barbaros, Burhan Uçaş, Ahmet Şahin, Yusuf Üstek, Metin Sakalar, Fatih Esmek, Zafer Erzurum, Erkan Güleçoğlu, Rıza Kayaoğulları, Güneri Yörükoğlu, Bülent Çam, Mehmet Cemal Şengün isimlerinden oluştu. - AYDIN

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li Alıcık, güven tazeledi - Son Dakika

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