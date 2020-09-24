MHP'li Alıcık mazbatasını aldı, görevine resmen başladı - Son Dakika

MHP'li Alıcık mazbatasını aldı, görevine resmen başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bugün mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

MHP'li Alıcık mazbatasını aldı, görevine resmen başladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, bugün mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP 13. Olağan İl Kongresinde tek adaylı olarak gidilen seçimde 508 oy ile İl Başkanlığına seçilen Haluk Alıcık ve yönetimi, bugün Aydın İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını teslim aldı. Mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Başkan Alıcık, MHP'yi Aydın'da düştüğü yerden kaldıracaklarının altını çizdi. Kongrede ilk defa bu kadar yüksek katılım ve oy kullanımı olduğuna dikkat çeken Alıcık; "Yüksek Seçim Kurulundan aldığımız mazbata ile beraber Aydın İl Başkanlığı görevimize seçilmiş olarak tekrar başladık. Aydın'da belki 20 yıldan beri ilk defa bir kongremizde 515 seçmenimiz oy kullandı ve geniş katılımla beraber coşkulu bir kongre gerçekleştirdik" dedi.

"MHP, vefanın adresidir"

Asıl görevlerinin şimdi başladığını ve sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Başkan Alıcık; "Bize güvenen ve vefa gösterenlere ahde vefamızı göstereceğiz. MHP, vefanın adresi ve MHP İl Başkanı olarak da Genel Başkanımızın da talimatları doğrultusunda bütün vatandaşlarımızı Aydın'da MHP'de siyaset yapmaya davet ediyoruz. Aydın'da Milliyetçi Hareket Partisi, düştüğü yerden kalkacak ve yiğidi düştüğü yerden kaldırıp bayrağı en güzel şekilde dikeceğiz. Bütün herkesi partimize bekliyoruz. Kimseyle kavgamız, kırgınlığımız ve küslüğümüz yok. Eğer birilerinden özür dilenmesi gerekiyorsa özür dileyeceğiz ama herkesten istediğimiz şey de şu, teşkilat içinde genel merkezin doğrultusunda partimizin disiplini içerisinde beraber olacağız, mücadele edeceğiz. Konuşmaya devam edenlere de oturun oturduğunuz yerde diyeceğiz. Görecekseniz Aydın'da MHP, dün olduğu gibi bugün de 2007'deki aynı gücünü yakalayacak. Genel Başkanımıza bana böyle bir güveni takdir ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Parti teşkilatımız, ocaklarımız ve partililerimiz ile hep beraber 2007'deki aynı Aydın'da ruhu tekrar yakalayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kongremiz, tek yürek olduğumuzun göstergesidir"

Kongre sonrasında kendisi ile ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz eleştirilere de yanıt veren Başkan Alıcık; "Hiç bunlara katılmıyoruz, herkes bir şeyler söylüyor. İl Başkanlığı dönemimde olsun, belediye başkanlık dönemimde olsun, ben o abilerimize hep saygı ve sevgi duydum. Ayaklarına gittim, her Cuma'da ararım. Burada gördüğünüz bütün arkadaşlarımız, bizim davamızın arkadaşları. Hepsi bizim evlatlarımız, hepsi bizim kardeşlerimiz. Hepsi ayrı ayrı değerler insanlar. Biz o isimlere düşmeyeceğiz. Bence o arkadaşlarım tavsiyem şudur. MHP'nin Aydın'da yaptığı kongre coşkulu bir kongredir. 3 adaylı çıktığımız kongrede bile 485 kişinin oy kullandığı bir seçimde MHP İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu ve pandemi süreci ile az kişinin katıldığı, yalnızca teşkilatlarımızın ve kongre üyelerimizin katıldığı bir kongrede bin 300 kişinin katılması ve 515 oy kullanması, MHP'nin tarihinde altın gibidir. Bu bize, ekip arkadaşlarımız, teşkilatlarımız, ocaklarımız ile beraber ne kadar hakim olduğumuzu gösterir. Bu MHP için tek yürek olduğumuzun göstergesidir. Bizim de en büyük mücadelemiz bu. Hiçbir şeye niyetimiz yok, hiç bir yere talipliğimiz yok, tek derdimiz Efeler diyarı olan Aydın'da, MHP düştüğü yerden kalkacak" dedi. - AYDIN

Haluk Alıcık, Kongre, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Alıcık mazbatasını aldı, görevine resmen başladı - Son Dakika


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