MHP'li Aycan'dan sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısı - Son Dakika
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MHP'li Aycan'dan sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısı

6 saat önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sokağa çıkma yasağına yüzde 75 uyarsak vaka oluşma hızını yüzde 90 azaltmış oluruz.

MHP'li Aycan'dan sokağa çıkma yasağına uyulması çağrısı, System.String[]

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Sokağa çıkma yasağına yüzde 75 uyarsak vaka oluşma hızını yüzde 90 azaltmış oluruz." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün artık tüm ülkelerde görülmeye başlandığını hatırlatarak salgının çok yoğun ve ölümcül seyrettiği ülkelerin de bulunduğunu ifade etti.

Koronavirüsün kontrol altına alınmasının başarıldığı ülkelerde daha çok disiplin uygulandığını belirten Aycan, kurallara uymayan ülkelerde ise ciddi şekilde vaka ve ölüm artışının görüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye'de ilk vakanın görülmeye başlandığı 11 Mart'tan bugüne vakaların giderek arttığını söyleyen Aycan, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine, devletin tedbir kurallarına mutlaka uyulması çağrısında bulundu. Aycan, "Türkiye'de alınan kararlara ne kadar uyulduğunu sorgulamamız lazım. Yeteri kadar, tam manasıyla bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Yapılan hesaplamalara göre eğer sokağa çıkma yasağına yüzde 75 uyarsak vaka oluşma hızını yüzde 90 azaltmış oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Son üç günde yapılan testlerde vaka sayısının çıkma oranının yüzde 15 olduğunu ancak dün açıklanan verilerde bu oranın yüzde 20 olarak gerçekleştiğini belirten Aycan, bütün uyarılara ve tedbirlere rağmen vaka sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

Aycan, kurallara uyulmasıyla vaka sayısının azalacağını ve o zaman başarılı olunacağını belirtti.

Sağlık personeli özveriyle çalışmasını sürdürüyor

Sağlık personelinin özveriyle çalışmasını sürdürdüğünü belirten Aycan, "MHP olarak sağlık personelinin daima yanındayız. Bu dönemde özellikle onların sorunlarını da gündeme taşıyarak takipçisi olmaya çalışıyoruz. Sağlık personelimizin daha başarılı ve daha iyi çalışması için elimizden gelen desteği de vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına malzeme desteğinin yanında moral desteğinin de verilmesi gerektiğini vurgulayan Aycan, onlara yönelik şiddetin azaltılması için kanun teklifi hazırladıklarını, bunun kanunlaşmasını istediklerini söyledi.

Aycan, hazırladıkları kanun teklifinde, sağlık personeline şiddet uygulayanların hapis cezası alacağını kaydetti.

Bu süreçte, sağlık personelinin iş kazası ve meslek hastalığı tanımlamalarının uygulanmasını istediklerini belirten Aycan, bu uygulamanın sağlıkçılar için güvence olacağını ifade etti.

Sağlıktaki ek ödemelerin tavandan yapılacağının açıklandığını dile getiren Aycan, "Bunun, tüm sağlık personelini kapsayacak bir şekilde ve daimi hale gelmesini istiyoruz. Özellikle isteğimiz, sağlık personeline döner sermayeden yapılan ek ödemelerin bu dönemde tavandan olması ama sonrasında da ödemeye devam edilmesi, bu ödemelerin emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesidir. Bu konuları düzenleyen kanun tekliflerimiz bulunuyor." diye konuştu.

Yoğun bakımda çalışma sürelerinin kısaltılmasını isteyen Aycan, mevcut sağlık personelinin verimli ve optimal şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:26 Kaynak: AA

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