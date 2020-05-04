MHP'li Aycan: "Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım" - Son Dakika
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MHP'li Aycan: "Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım"

11 dakika önce

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, koronavirüs nedeniyle hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat verilmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Aycan:

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, koronavirüs nedeniyle hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat verilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından 55 gün geçtiğini ve salgının 11 Nisan'da en yüksek seviyeye çıktığını söyledi.

Bu tarihten sonra vakaların azalmaya başladığını anlatan Aycan, "Aynı şekilde sürdürürsek, önlem almaya devam edersek, Mayıs ayının sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Aycan, iyi belirtiler olduğunu ancak tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Her şey bitmiş değil. Maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden devam edersek, Allah korusun tekrar vaka yükselmeleri görülebilir." dedi.

Vaka sayılarının sıfırlanmadığını dile getiren Aycan, sıfırlansa bile vakaların dünyada olmaya devam edeceğini vurguladı.

Aycan, turizm sezonunun geldiğine dikkati çekerek, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Turistik tesislerin açılması için ciddi bir baskı olduğunun altını çizen Aycan, Rusya'da, Avrupa ülkelerinde sorunun hala bitmediğini hatırlattı.

Hasta olanla teması bulunan kişileri tespit çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini belirten Aycan, ayrıca vatandaşın gelmesini beklemeden sağlık ekiplerinin çıkıp vatandaşları kontrol ederek ateşi yüksek olanları bile test yapması gerektiğini aktardı.

Sağlık personelinin sorunları

Çok sayıda sağlık personelinin bu virüsten dolayı hastalandığını ve ölümler yaşandığını anımsatan Aycan, onları sadece alkışlamanın yetmediğini ifade etti. Aycan, "Hala bu vakalar, ölümler ne olarak tanımlanacak net değil. Bir meslek hastalığı, iş kazası olarak tanımlanacak mı? Bu çok önemli. Çünkü tazminat alabilecekler mi? Ne statü tanıyacağız. Hastalanan ve ölen sağlık çalışanlarına mesleki tazminat vermemiz lazım. İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu buna müsait aslında." diye konuştu.

Hekim dışı sağlık personelinin de ek ödemelerden çok az yararlandığını anlatan Aycan, ayrıca aile hekimleri ve orada çalışanların da bu haktan yararlanması gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının personel aldığını ancak yükün azaltılması için yine personel alması gerektiğine işaret eden Aycan, kamu üniversitelerine de YÖK aracılığıyla, KPSS puanı dikkate alınarak merkezi yerleştirmeyle alım yapılması gerektiğini söyledi.

Aycan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile özel sağlık kuruluşlarının da sağlık personeli alması gerektiğini dile getirdi.

Bir gazetecinin 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik getirilmesi istemine dair sorusu üzerine Aycan, bunu başka ülkelerin yaptığını ancak kurallara uyulmadığının görüldüğünü ifade etti.

Sefer Aycan, Türkiye'de belirli bir süreliğine sokağa çıkma izni verilse bile kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.

Kahramanmaraş, Milletvekili, Sefer Aycan, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:04 Kaynak: AA


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