MHP'li Erbaş'tan kiraz üreticisine destek talebi Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Erbaş'tan kiraz üreticisine destek talebi Açıklaması

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, bu yıl düşük seyreden kiraz fiyatı nedeniyle üreticinin mağdur olduğunu savunarak "Hem Tarım ve Orman Bakanlığına hem de geçen yıl bu ürünleri toptan alan Tarım Kredi Genel Müdürlüğüne sesleniyorum: Kurum zararı ilan edilebilir ama bu ürün üreticiden biraz...

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, bu yıl düşük seyreden kiraz fiyatı nedeniyle üreticinin mağdur olduğunu savunarak "Hem Tarım ve Orman Bakanlığına hem de geçen yıl bu ürünleri toptan alan Tarım Kredi Genel Müdürlüğüne sesleniyorum: Kurum zararı ilan edilebilir ama bu ürün üreticiden biraz daha yüksek fiyatla alınabilir." dedi.

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Erbaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kütahya'nın Şaphane, Pazarlar, Gediz ve Simav ilçelerindeki kiraz üreticisinin sorunlarını dile getirdi. Türkiye'nin en güzel kirazlarının bu bölgelerde yetiştiğine ve Napolyon cinsi kirazın Avrupa'nın birçok yerine ihraç edildiğine işaret eden Erbaş, ancak kiraz fiyatının düşük kalması nedeniyle üreticinin mağdur olduğunu söyledi.

Erbaş, üreticide kilogramı 2-2,5 lira olan kirazın, nihai tüketiciye 15 liraya satıldığını belirterek "Çiftçi sezon boyunca kiraza çok sayıda işlem uyguluyor, iki defa gübreleme, üç defa çapa yapıyor. Yıl sonunda ise elde ettiği fiyat 2-2,5 lira. Aynı zamanda girdi fiyatları da çok yüksek. Gübre fiyatlarında yüzde 70'e varan artışlar oldu, mazot fiyatları dalgalanıyor. Çiftçinin ürününü toplamak için bir de işçi tutması gerekiyor. Çiftçinin elinde geriye bir şey kalmıyor. Para kazanamayan üretici kendisine başka güzergah seçiyor. Yonca ekmeyi planlıyor. Bu da ağaçların kesilmesi ve meyveciliğin bitmesi demek." diye konuştu.

Çiftçinin mutlaka olduğu yerde yaşatılması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, "Ürünlerinin para etmesini sağlamalıyız. Hem Tarım ve Orman Bakanlığına hem de geçen yıl bu ürünleri toptan alan Tarım Kredi Genel Müdürlüğüne sesleniyorum: Kurum zararı ilan edilebilir ama bu ürün üreticiden biraz daha yüksek fiyatla alınabilir." ifadesini kullandı.

Engellilere özel otel talebi

Erbaş, turizm sektörünün sorunlarını da dile getirerek kısa çalışma ödeneğinin otel ve acenteler için devam etmesini talep etti. Sektörde 4 milyon kişinin çalıştığını ve önlem alınmaması halinde işten çıkarmalar yaşanabileceğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"İç turizmi teşvik etmeliyiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın turist olarak tatil bölgelerine gitmelerini teşvik etmeliyiz. Krediyse kredi, teşvikse teşvik vermeliyiz. Ülkemizde 13 milyon civarında engelli kardeşimiz var. Salgın döneminde en çok da evlerinden çıkmayan engelli vatandaşlarımız etkilendi. Onların da tatile gitmesi lazım. Ülkemizde yalnızca engelliler için tahsis edilmiş otel maalesef yok. Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenmek istiyorum: Engelli vatandaşlar için otellerinde dizayn değişikliği yapmak isteyen otel sahiplerini teşvik etmeliyiz."

MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:25 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Erbaş'tan kiraz üreticisine destek talebi Açıklaması - Son Dakika

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