MHP'li kadınlardan kadına dair sunum - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP'li kadınlardan kadına dair sunum - Son Dakika

MHP'li kadınlardan kadına dair sunum

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı, kadınlara seçme seçilme hakkı tanınması nedeniyle bir etkinlik düzenleyerek bazı bilgiler aktardı.

MHP'li kadınlardan kadına dair sunum, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı, kadınlara seçme seçilme hakkı tanınması nedeniyle bir etkinlik düzenleyerek bazı bilgiler aktardı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yılı nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Parti binasında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kadın bir araya geldi


MHP Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar, kadınlara 5 Aralık 1934 yılında seçme seçilme hakkı tanındığını hatırlattı. Yaşar, "Türklüğün, tarihin, geleneğin temsilcisi kadınlarımıza; Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınları kadınlarımıza 5 Aralık 1934 yılında Atatürk'ün devrimlerinden en önemlisi olan kadına seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Biz de 85. yılını kutladığımız bu tanınmışlığı kadına dair dedik. Kadınlarımız yasalarımızın neresinde? Haklarımızı öğrenmek, bilgilerimizi arttırmak kadınlarımıza ilçemizdeki kadın avukatımızın da destekleriyle bir sunum gerçekleştirdik.


Kadın haklarının tarihsel gelişimi konusunda detaylı bilgi veren ve bir sunum yapan Avukat Figen Erkal Biçer da, "Bu anlamlı gün kadın ile ilgili sorunların dile getirilmesi, bu konuda farkındalığın oluşturulması açısından çok önemli. Çağdaş, demokratik ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, cesaretlendirilmesi, söz sahibi olmaları, etkinlik alanlarının arttırılması bu etkinlik alanlarının siyasette, eğitim de ve hukukta her alanda eşit olanaklarla faydalanmalarını sağlamak adına da büyük önem taşımaktadır. Bizim ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1930'larda verilmeye başlandı. Yerel seçimlerde verildi. Türk kadınının siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasıyla başladı. Peki Dünya Kadın Hakları Günü ne zamandı? İşte bu 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle başladı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle birlikte de Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Atatürk yeni neslin yetişmesi ve eğitiminde birinci rol oynayan Türk toplumundaki kadın olduğunun bilincindeydi. Buna yönelik çok güzel çalışmalar yaptı" dedi. - İZMİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Aliağa, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılın annesi ödülü Hacire Akar'a
Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
16:18 Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu - Son Dakika
16:18 Kayaköy'e Daha Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyu - Son Dakika
16:18 Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
16:18 Boğazlıyan'da ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi - Son Dakika
16:18 Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:23:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li kadınlardan kadına dair sunum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]