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MHP'li Kılıç, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

MHP'li Kılıç, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu

28.11.2021 15:42

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik demokratik tercihtir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik demokratik tercihtir." dedi.

Kılıç, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı programda değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan programların, ülke genelinde büyük coşkuyla devam ettiğini belirten Kılıç, partisinin, belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda "Güçlü siyaset, lider Türkiye, hedef 2023" sloganıyla 2023 yılında yapılacak seçimlere ve sonrasına şimdiden hazır olduğunu dile getirdi.

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'ye özgü, Türk milletinin tarihi ve kültürel dokusuna uygun inşa edildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli yönetim reformu, şartlara ve gelişmelere cevap veren en dinamik demokratik tercihtir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin merkezinde sadece millet egemenliği ve demokratik değerler bulunmaktadır. Anayasamızla güvence altında bulunan Cumhuriyet'in temel nitelikleri, milli ve üniter devlet yapımız, Türk milli kimliği, Türk dili, Atatürk, demokratik rejim ve temel insan hakları gibi değerler, sistemin kırmızı çizgileridir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, aziz milletimizin milli iradesinin tercihidir. Bunun üzerine söylenecek bir başka söz yoktur."

Dünyada ciddi bir ekonomik krizin yaşandığına dikkati çeken Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin dengeleri altüst ettiğini söyledi.

Bu durumun Türkiye dahil dünya genelinde sürdüğünü vurgulayan Kılıç, "Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak isteyenler mevcut. Türkiye faiz kamburundan mutlaka kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranı yüksekliği açısından ilk 10 ülkeden biridir. Avrupa'nın da en başında olan ülkedir. Faiz, geleceğimizden çalmaktadır." ifadesini kullandı.

Ekonomide yeni hedefin, giderleri düşürüp diğer yandan gelirleri artırmak olduğunu belirten Kılıç, her alanda milli ve yerli üretimin artırılması konusunda ciddi adımların atıldığını kaydetti.

Toplantıya, partinin MYK üyeleri Güllü Yener, Nevzat Ünlütürk, Şahin Gürz ve Bülent Maşaoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Bilecik İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve partililer katıldı.

MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu
MHP'li Kılıç, Adım Adım 2023, İl İl Anadolu Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Kılıç, 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Kılıç, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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