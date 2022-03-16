MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK - Son Dakika
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MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK

16.03.2022 20:13

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Denizli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Denizli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Yeni seçim yasasıyla ilgili konuşan Kılıç, MHP'nin bu seçim yasasıyla 2023 seçimlerinden çok daha güçlü olarak çıkacağından eminiz dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, partisinin Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'i parti binasında ziyaret etti. Ziyarete MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Altıntaş ve partililer de katıldı. Partide düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıç, MHP olarak ilçe ilçe teşkilatları dolaşıp partililerin dertlerini dinlemek ve mutluluklarını arttırma gayreti içinde olduklarını söyledi. Kılıç, 3 hilalin aydınlattığı yolda hep beraber birlikte şimdiye kadar yürüdük. İnşallah bu ülkü doğrultusunda hep beraber bundan sonrasında daha azimli şekilde her türlü engeli aşarak yürüme gayreti içinde olacağız. Haziran 2023'e çok az kaldı. Biz bundan sonra teşkilatlarımız olarak birbirimize kenetlenerek uyumadan daha çok çalışacağız. Bu davaya gönül vermiş ya da başka partili olup da kendimizi anlatamadığımız vatandaşlarımız varsa onlara da ulaşarak ellerini sıkıp, dertlerini dinleyip, mutluluklarına ortak olacağız ifadelerini kullandı.

Yeni seçim kanunuyla ilgili de konuşan Kılıç, Biliyorsunuz AK Parti ve MHP'den milletvekillerimiz bir araya gelip uzun zamandır yeni seçim yasasıyla ilgili çok ciddi ve yoğun mesai harcadı. 2 gün öncesinde bu da açıklandı. Şimdi bu açıklama yapıldıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapılıyor. Ama bu haliyle geçeceğinden ve çok daha demokratik bir seçim yasası hazırlandığından eminiz. Gönlümüz rahat ve bu şekilde kabul edileceğinden eminiz. Muhalefet tarafından bazı ufak tefek karşı çıkışlar söz konusu olsa da onların da bu seçim yasasıyla ne kadar demokratik ve çoğulcu bir katılımın gerçekleştirilmeye çalışıldığını farkına varacaklarına eminiz. MHP'nin bu seçim yasasıyla 2023 seçimlerinden çok daha güçlü çıkacağından eminiz diye konuştu. Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK
MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK
MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK

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MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması MHP'li Filiz Kılıç'tan Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama Açıklaması AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifi TBMM'de AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifi TBMM'de

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'Lİ KILIÇ MHP, YENİ SEÇİM YASASIYLA 2023 SEÇİMLERİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK - Son Dakika
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