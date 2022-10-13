MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı (2) - Son Dakika
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MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı (2)

13.10.2022 19:46
MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı (2)

'YÜZDE 100 HELİKOPTERİN MOTORU HARİÇ TÜM AKSAMLARI ORTAYA ÇIKTI'Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi'ne, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk ve Aspilsan A.Ş.

'YÜZDE 100 HELİKOPTERİN MOTORU HARİÇ TÜM AKSAMLARI ORTAYA ÇIKTI'

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi'ne, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk ve Aspilsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Özdemir konuşmacı olarak katıldı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Savunma sanayinde hizmet veriyoruz. Sanayi savunmasını çalışmalar eşiğinde yerlileştirmek için çalışıyoruz. Dünya genelinde havacılık motoru ile uğraşan bütün firmalara mal ve hizmet satıyoruz. Türkiye'de Savunma Sanayii Başkanlığı ve jandarmanın kullandığı bütün helikopterlerin çalışmalarını biz yapıyoruz. Gökyüzünde uçan iki uçaktan biri bizim parçalarımızı kullanıyor. Şu an 50 farklı motor için bin 500'den fazla parçayı aktif olarak üretiyoruz" dedi.

'ŞUBAT AYINDA DENEME UÇUŞLARI BAŞLAYACAK'TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk ise "Millileştirmenin en önemli şekli Ar-Ge. Hammaddesinde, üretim teknolojisinde, alt yapısında ve makinesinde Ar-Ge ile yatırım gerekiyor. Patent konusu önemli. Geçmiş senelerde çok ihmal edilmiş şeylerden birisi de patent. Yüzde 100 yerli helikopterin motoru hariç bütün aksamları ortaya çıktı. Motorunun da tamamlanmasıyla 2023 yılının şubat ayında deneme uçuşlarına başlayacaktır. İleride savaş uçakları da yapmaya başladığında güçlü ve ekonomik seviyesi yüksek bir ülke olma yolunda adım atacağız" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Öztürk, Kayseri, TEI, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Özdemir: Türkiye sözde müttefik olan ülkelerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldı (2) - Son Dakika
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