Son Dakika Haberleri: MHP'li vekiller pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı
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MHP'li vekiller pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı

43 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, pamuk üreticilerinin sorunlarına değinerek, "Beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğü önceki sıkıntılarına çözüm arayan çiftçiyi tümüyle çaresiz bırakmıştır" dedi.

MHP'li vekiller pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclise taşıdı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, pamuk üreticilerinin sorunlarına değinerek, "Beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğü önceki sıkıntılarına çözüm arayan çiftçiyi tümüyle çaresiz bırakmıştır" dedi.


MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı, partisinin Malatya Milletvekili Mehmet Calel Fendoğlu, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, pamuk çiftçisinin sorunlarına işaret etti. Kaşıkçı, "Çiftçimiz geçen yıl dönüm başına 550-600 kilogram ürün alıp elde ettiği ürünün kilogramını 4,5 TL civarında satarken, bu yıl hasadın başlaması ile dönüm başına ancak 300-350 kilogram ürün elde edip kilogramını 2.80-3 TL arasında satabilmektedir. Görüldüğü gibi hem rekolte açısından hem de ürünün fiyatı bakımından geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya düşüş vardır. Çiftimiz geçen yılki ürün verimliliğine ve fiyat aralığına bul yıl ulaşmış olsa dahi halihazırda zaten birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacaktı. Bu yıl pamuk ekiminin gerçekleştiği Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yaklaşık yüzde 70, zirai ilaçta ise artış yüzde 100'ü geçmiş durumdadır. Ancak beklenmedik rekolte ve fiyat düşüklüğü önceki sıkıntılarına çözüm arayan çiftçiyi tümüyle çaresiz bırakmıştır" dedi.


Kaşıkçı şöyle konuştu:


"Hasat dönemi büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalan çiftçilerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması için çiftçilerimiz adına beklentimiz iki parça halinde ödenen pamuk desteklemesinin tekrar eskisi gibi tek parça halinde ödenmesi, elektrik birim fiyatları üzerindeki yükün azaltılması, elektrik dağıtım şirketleri tarafından aylık tahsil edilen faturaların mahsulden mahsule olarak yeniden düzenlenmesi, kur dalgalanması ile artan tarım ilaçları ve gübre fiyatlarının yeniden normal seviyelere çekilip, bu şirketlerin devlet tarafından denetim altına alınması, endüstriyel ürünlerin iki yıl üst üste ekiminde destekleme verilmemesi çiftçilerimizi zor duruma sokacağından pamuk için iki yıl şartının kaldırılması, Ziraat Bankasına olan borçların faizsiz olarak ilk iki yıl ödemesiz beş yıla yayılmasını istiyoruz." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Hatay, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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